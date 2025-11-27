Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が採用面接に挑む動画が「カッコ良すぎる」「人柄の良さが伝わる」と話題を集めている。 【動画】コミュニケーション力の高さが伝わる、Stray Kidsフィリックスの面接動画【写真・動画】『VOGUE KOREA』表紙に登場したフィリックス①②③ ■スキズ・フィリックスがエディターを目指して面接に これは韓国のファッション誌『VOGUE KOREA』のSNS