高松空港と中国の上海を週3往復で結ぶ春秋航空の定期路線について、来月（12月）から木曜日の便が欠航になることが分かりました。 【写真を見る】高松～上海を結ぶ春秋航空の定期路線12月から週3往復→週2往復に「旅客需要の低迷のため」【香川】 香川県空港振興課によりますと、きのう（26日）、高松～上海線を運航する春秋航空側から欠航の連絡があったということです。 高松～上海線は、冬季の運航ス