柏崎刈羽原発をめぐって花角知事が再稼働に「容認」する姿勢を示したことについて稲垣武之所長は11月27日、「身が引き締まる思い」と述べました。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発は6号機で技術的な準備が整っています。再稼働に向けては地元の同意が焦点となる中、花角知事は再稼働に「容認」する姿勢を示しています。これを受けて柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は27日の会見で次のように述べました。〈柏崎刈羽原発稲垣武之