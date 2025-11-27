国内で年間約50万トンもの衣類が廃棄される現状に対し、大阪を起点に官民一体で挑む新たな枠組みが動き出した。2025年11月25日、大阪市の「阪急うめだ本店」にて「サステナブルファッション・プラットフォーム協議会」の設立記者会見が開催された。行政、小売、リサイクル企業が連携し、回収から再生までをボランティアではなく、「経済合理性」のあるビジネスとして成立させる試みだ。本記事では、その設立会見の模様とプロジェク