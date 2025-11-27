【モデルプレス＝2025/11/27】11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里が、12月16日に初の書き下ろしエッセイ「LOST LETTER」（幻冬舎）を発売。このたび、エッセイの表紙が解禁された。【写真】乃木坂46久保史緒里、気づかれなかった大胆ヘアカット◆久保史緒里「LOST LETTER」表紙解禁27日、横浜アリーナで卒業コンサート2日目を迎え、乃木坂46から卒業する久保。本書には手紙を手放した屋久島の夜と、手紙を綴ってきた自宅で撮