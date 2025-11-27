【モデルプレス＝2025/11/27】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。作り置き料理をする様子を公開し、話題を呼んでいる。56歳元おニャン子「キッチンも素敵」時短料理5品作る姿◆渡辺美奈代、作り置き5品をクッキング渡辺は「私がキッチンで淡々と作り置きをする日！」というタイトルで「ちょっとだけ作り置きをしていこうかなと思います」と動画をスタート。広々としたキ