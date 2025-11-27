【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DEENが、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックを最新のDEEN’sロックサウンドでカバーしたアルバムをリリースする。 ■BOOWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、サザン…世代を超えて聴かれ続けている名曲の数々を収録 2021年にリリースしロングヒットとなった、DEEN初のジャパニーズシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続