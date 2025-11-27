これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は発表されていません。 ◆27日(木)これからの天気 昼間は青空が広がるでしょう。夜は天気が下り坂に向かい、雨や雷雨となるところがありそうです。 お帰りが遅くなる方は、念のため折りたたみ傘があると安心です。 降水確率は、夕方にかけては各地とも低いものの、夜は佐渡市・湯沢町で50%と高くなっています。 ◆27日(木)の予想最高気温 最高気