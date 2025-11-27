プロボクシングの元世界2階級制覇王者・亀田和毅（34）のユーチューブ動画内での発言に対して、ファンから疑問の声が上がっている。「俺の採点では115−113で天心の勝ち」亀田は、2025年11月26日にユーチューブを更新し、24日にトヨタアリーナ東京で行われたWBC世界バンタム級王座決定戦を独自分析した。王座決定戦は、同級1位・那須川天心（帝拳、27）と同級2位・井上拓真（大橋、29）によって行われ、井上が3−0の判定で勝利。那