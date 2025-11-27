１２月３１日のガソリン暫定税率廃止で急激な価格変動が起きるのを避けるため、１１月２７日から補助金が５円増額されます。政府は２７日から、レギュラーガソリン１リットルあたりの補助を現在の１５円から２０円に増額します。政府は補助金を段階的に拡大していますが、これは１２月３１日の暫定税率廃止で急にガソリン価格が下落するのを避けるための措置です。（長南記者）「札幌市西区のガソリンスタンドです。レギュラ