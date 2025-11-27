国際大学スポーツ連盟（FISU）のレオンズ・エダー会長が11月26日に開催されたFISU常務委員会の会議で、中国の吉林省長春市が2027年第33回FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズの開催地に決定したことを正式に発表しました。FISU、中国大学生体育連合会、長春市の三者が「長春2027年第33回冬季ワールドユニバーシティゲームズ開催契約書」に署名しました。FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズは2年に一度開催される世界最大