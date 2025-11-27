NEXCO中日本は、今年の年末年始（12月26日～1月4日まで）における高速道路の渋滞予測を発表しました。 特に渋滞が激しくなると予想されるのは、下り線は1月2日（金）、上り線は1月2日（金）と1月3日（土）です。この期間中は、10km以上の渋滞が合計98回（下り線42回、上り線56回）発生すると予測されています。 【特に長い渋滞予測】〈下り〉■東名綾瀬スマートIC付近12月30日午前7時･1月2日午前10時･3日午前11