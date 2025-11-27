NHKは11月30日午後9時より、NHKスペシャル「独自調査 "クマ異常事態"の真相」を放送する。集落に出没した親子グマ(秋田市内)クマによる被害が後を絶たない。今年度の死傷者の数は220人以上。亡くなった人も最多だった2023年度(6人)の2倍を超えるなど、統計が始まって以降、過去最悪のペースで推移している。出没は県庁所在地の中心部や家屋の中にまでおよんでおり、これまでにない異常な事態である。実はこうした人里に現れるクマ