マイアミ・ヒート vs ミルウォーキー・バックス日付：2025年11月27日（木）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 106 - 103 ミルウォーキー・バックス NBAのマイアミ・ヒート対ミルウォーキー・バックスがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし29-27で終