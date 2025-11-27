日本ハムの金村尚真投手（25）が27日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸3600万円からアップ提示を受けてサインした。「開幕戦で勢いをつけてくれて凄く助かったという話をしてもらった。僕自身も完封したことで自信にもなりましたし、凄くいい入りができたので良かった」と振り返った。今季は、昨年11月のファンフェスで新庄監督から公開指名を受けて開幕投手を務め、3月28日の西武戦でいきなりプロ初完投