広島・坂倉将吾捕手（27）が27日、広島市南区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、9年目で初の減俸となる1000万円減の年俸1億4000万円でサインした。（金額は推定）今季は春季キャンプ最終日に負った右手中指骨折の影響が長引き、出場104試合で打率・238、5本塁打、37打点。攻守に精彩を欠き「数字が数字なんで異論はない。率直に凄く苦しく、実力のなさを痛感した。守りではチームにも、投手にも迷惑を相当かけた」と足もとを