大分市佐賀関（さがのせき）で発生した大規模火災で、市は２７日、焼損が激しかった規制区域内の一部を報道陣に公開した。焼け落ちて崩れたままの家屋が残るなど被害の実態が明らかとなった。公開したのは、焼損区域の南側にある漁港周辺から、北東に延びる市道の約１５０メートルの区間。幅約３メートルの市道の両側は、焼けた家屋の骨格がむき出しのままになっていたり、外壁が崩れたりしていて、焦げた車もあった。焼け残っ