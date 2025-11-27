27日未明、上越市の中心部にある飲食店で火事がありました。ケガ人はいません。 火事があったのは、上越市仲町3丁目の『Tabist 上越セントラルホテル 高田仲町』の1階にある飲食店『ハイサイおじさん』です。27日午前3時30分すぎ、ホテルの3階にいた人から「1階に煙が充満していて3階まで煙が上がってきている」と消防に通報がありました。 現場は高田駅前の繁華街の一角で、消火活動により火は約50分後に消し止められました