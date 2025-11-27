28日(金)の午前中にかけて北海道から北陸は荒れた天気となるでしょう。29日(土)と30日(日)は本州付近では晴れて、行楽日和となりそうです。12月3日(水)は冬型の気圧配置となり、次第に今季一番の寒気が南下するでしょう。日本海側は広く雪が降り、山沿いを中心に大雪となる恐れがあります。太平洋側も冬本番の寒さとなるでしょう。28日(金)にかけて北海道〜北陸は荒天29日(土)30日(日)は本州で行楽日和28日(金)は低気圧がオホー