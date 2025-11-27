札幌市南区の旧市立小学校にインターナショナルスクールを開校する計画をめぐり、市議会に提出された反対する内容の陳情２件が、「なりすまし」によるものだったことがわかりました。札幌市南区の旧常盤小学校を活用し、インターナショナルスクールを開校する計画をめぐっては、市議会に「反対」の陳情が多く寄せられています。１１月２６日の総務委員会で審査されました。議会事務局によりますと、１０月