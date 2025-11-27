市販薬と成分や効能が似た処方薬「OTC類似薬」について、保険適用の見直しが議論される中、厚生労働省は、保険適用を維持したうえで、患者に追加の負担を求める方向で検討に入りました。医師の処方箋が必要な「OTC類似薬」は、解熱鎮痛剤など市販薬と成分がほとんど同じ薬で、保険適用の対象であることから、1割から3割の自己負担で済みます。現役世代の保険料負担の軽減策として、保険適用の見直しが議論されていますが、厚労省は