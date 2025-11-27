劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌で、米津玄師が歌う「IRIS OUT」のミュージックビデオが、11月27日8時27分にYouTube1億回再生を突破。2025年9月15日に公開されてから、73日での1億再生達成となり、「Lemon」の105日を大幅に超え、自身最速での突破となった。また、YouTubeの“人気1位のミュージックビデオ”を、公開より72日間のうち67日間1位をキープし続けるという快挙も達成している。これにより、YouTube上で1億回再生