きのう香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに44人の死亡が確認されました。けさになっても鎮火には至っておらず、さらなる被害が懸念されます。現場から中継です。火災の発生した高層マンションです。発生からすでに20時間近くが経とうとしていますが、いまも複数の棟から黒い煙が出ているのが確認できます。また、マンションの中はいまも火が出ていて、消防が消火活動を続けています。現場の周辺は一般車両の立ち入り