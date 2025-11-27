「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第8節は29日（土）と30日（日）に計7つのカードが実施される。 ◼️デンソーエアリービーズ vs 岡山シーガルズ ©SV.LEAGUE 昨季のトップサーブレシーバーに輝いたデンソーの川畑遥奈が元気だ。第7節が終了した時点でサーブレシーブ成功率54.9%と個人ランキング2位。攻撃力が持