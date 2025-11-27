「一番は怪我があった。もう１回自分の体と向き合わないとなと思いました」。ロッテ・岡大海は昨季までバッティングでキャリアハイの成績を残し続けていたが、今季は故障離脱もあり、65試合に出場して、打率.274、2本塁打、18打点、OPS.726だった。このオフは「体のバランスもそうですけど、バッティングの部分も向上したい。スイングスピード、ウエイトトレーニングをしっかり組みながら、もう１回走る方を鍛えていきたい」