沖縄市で22日、前方を走るトラックの荷台付近から鉄板のような物が回転しながら落下し、車の運転席側へ飛んできた。“板”は車体の右側をかすめて落下し、直撃は免れた。同じような危険な落下事故は海外でも発生し、トルコでは解体中の建物から木材が通行中の男性の頭上へ落下。幸い、男性は肩に軽傷で済んだという。走行中の車に向かって“鉄板”が回転し落下22日午前9時前、沖縄市でカメラが捉えたのは、前を走るトラックの荷台