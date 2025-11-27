アメリカの首都・ワシントンのホワイトハウス近くで26日、州兵2人が銃撃され、重体となっています。増田理紗・NNNワシントン「ホワイトハウスからほど近い場所で州兵2人が銃撃されたということです。現在も多くの報道陣が詰めかけ、規制線の奥では警察などによる捜査が続いているものとみられます」ホワイトハウス近くで26日、パトロールに当たっていた州兵2人が銃撃され、重体となっています。目撃者「最初は音がドンドンドンドン