「夫が不倫している」と泣く親友を、数ヶ月間支え続けた筆者の友人・瞳さん(仮名)。しかし親友の夫から告げられた真実は、すべて逆だったのです―-。背筋が凍る裏切りの手口とは。 泣きながら打ち明けられた不倫 瞳さんは、40代の主婦。 ある晩、久しぶりに大学時代の親友から電話がかかってきました。 「夫が浮気してるの。もう離婚する」 声は涙で震えていました。 そこから数ヶ月間、瞳さんは親友を支え続けます。