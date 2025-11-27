元日向坂46の東村芽依（27）が27日、芸能事務所ツインプラネットに所属することを発表した。東村は16年にけやき坂46（現日向坂46）の1期生としてデビュー。今年1月の卒業まで中心メンバーとして活躍した。「日向坂イチの泣き虫」として人気を博し、女性ファンが多いことでも知られている。事務所公式サイトを通じ「これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです」とし、「アイドルは卒業