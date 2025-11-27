スウェーデンの木製玩具「BRIO」の体験型展覧会が、愛知県岡崎市で開かれています。BRIOはスウェーデン発祥の老舗おもちゃメーカーで、遊びながら想像力をかきたてるとして、世界中で親しまれています。おかざき世界子ども美術博物館では、子供たちがBRIOのおもちゃで遊ぶことができる展覧会が開かれています。磁石の仕掛けで、木の上から列車の積み荷を盗む“いたずらサル”のおもちゃもあり、訪