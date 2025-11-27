【新華社西寧11月27日】中国青海省西寧市大通回族トゥ族自治県に位置する老爺山風景区はこのほど、まとまった雪が降り、一面が銀世界となった。連なる山々は樹氷に覆われ、高原の冬ならではの独特の景観を描き出している。（記者/張子蒞）