フジテレビを退社したアナウンサーが久しぶりの近影を見せた。２７日までにインスタグラムで「逗子でのひと時」と２ショットをアップしたのは、元フジテレビでフリーの石本沙織アナ。隣で笑顔を見せているのは、２００１年に同局を退社した大橋マキさんだ。石本アナは「会社の先輩であり逗子移住の先輩でもある、大橋マキさんとランチ！会社では重なってないけど、スタイリストさんが一緒で、さらに逗子に来てからはよりお世