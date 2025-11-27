送検される容疑者7日名古屋市 教師によるSNSグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、着替え中の女子児童4人を盗撮したなどとして岡山県備前市の小学校教師の男が再逮捕されました。 児童ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されたのは備前市立小学校の教師の男（27）です。 愛知県警によりますと、男は2025年、岡山県の施設で着替え中の女子児童4人を盗撮し児童ポルノを製造したほか、盗撮