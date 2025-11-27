きょう27日に横浜アリーナでの卒業コンサート2日目を迎える乃木坂46・久保史緒里が、初めての書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』（幻冬舎）を12月16日に発売する。このたび、本作の表紙が解禁された。【写真】久保史緒里、初エッセイで自宅を公開表紙には、自宅で久保がリラックスしている何気ない一瞬をとらえた写真を使用。『乃木坂46のオールナイトニッポン』で度々語られる”久保の部屋”の様子が垣間見られる1枚となって