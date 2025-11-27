元日向坂46の東村芽依（27）が、ツインプラネットに所属したことが27日、発表された。【ライブ写真25点】まるでプリンセス…ピンクドレスで笑顔の東村芽依東村は、1998年8月23日生まれ、奈良県出身。2016年5月にけやき坂46に一期生として加入した。運動能力が高く、TBS系『SASUKE』などにも出演。「猫」と自称するほどの猫キャラに加え、「5歳児」とも呼ばれる天真爛漫な言動で、グループ内外の人々に愛されてきたが、25年1月