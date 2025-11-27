福岡県は27日、インフルエンザ警報を発表しました。福岡県によりますと、23日までの1週間に県内の指定医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、前の週から1.5倍以上増え、1医療機関あたり32.7人となりました。警報の発表目安を超えたため、福岡県はインフルエンザ警報を発表しました。福岡県は、人と接する機会が増える年末年始を控えていることから、感染対策の徹底を呼びかけています。