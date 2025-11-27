資料香川県空撮 四国経済産業局は20日、四国地域の経済動向について、「持ち直しの動きがやや鈍化している」とした判断を据え置きました。鉱工業生産指数は前月比プラス10.0％と5カ月ぶりに上昇し「弱含みで推移している」、個人消費は「持ち直している」と、いずれも据え置きました。