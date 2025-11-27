伊達悠太の最新曲「逢えなくていいから」追撃盤が、オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング（2025/12/1付）で1位を獲得した。伊達悠太「逢えなくていいから」Music Video（YouTube）https://youtu.be/EWoTD2tGdU4「逢えなくていいから」は、男らしさの中にある優しさ、伊達らしさを最大限に引き出した一曲。また、追撃盤に収録されているカップリング曲「夜叉の岬」は、作詞に日野浦かなで、作曲に木村竜蔵を迎えた意欲作であり