タレントの辻希美(38)が27日、自身のインスタグラムを更新。長女でインフルエンサーの希空が18歳の誕生日を祝福した。26日は希空の18歳の誕生日。「改めて…昨日は希空の18歳のお誕生日でした」とつづり、バースデーケーキを囲む希空と辻と夫で俳優の杉浦太陽の3ショットを投稿した。「友達や幼馴染が沢山集まってお祝いをしましたケーキはぷにるんずと希空ちゃんネルキャラクターの特大ケーキをオーダーして作ってもら