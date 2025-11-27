高知県は、今シーズン初めてインフルエンザの注意報を発表しました。県によりますと、11月23日までの1週間に県内38の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数が、1医療機関あたり13.21人で 注意報の基準となる10人を超えました。このため県は、今シーズン初めてインフルエンザの注意報を発表しました。保健所の管内別では中央東が17.14人、高知市が15.92人、須崎が14.75人、中央西が12.00人で安芸と幡多管内