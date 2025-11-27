『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が11月21日に放送され、生まれつき左手がない女性が、両手でイタリア料理を食べ、父にサプライズする様子が描かれた。【映像】生まれつき左手がない女性の“幼少期の写真”（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の