三島市議会の6月定例会で一度否決されていた市役所の庁舎移転をめぐる条例案が26日、11月定例会で可決されました。三島市役所の本庁舎をめぐっては、建てられてから65年が経過していているため老朽化による大規模修繕が必要となっていました。そのため市は、新庁舎の位置を現在の場所からおよそ1キロ離れた「南二日町広場」へ移転する条例案を6月定例会で市議会に提出していましたが「説明不足」を理由に否決されていました。これ