小さいランクル！2025年 11月22日から24日までポートメッセなごやで「Japan Mobility Show Nagoya2025」が開催されました。この中でトヨタは、同社ブースにて新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」を展示しました。小さい四駆SUV！「ランドクルーザー（以下、ランクル）」は1951年に誕生したBJ型を起点として、以降70年以上にわたり世界中の信頼を勝ち取ってきたトヨタの象徴的な本格SUVです。【画像】超カッコイイ！