アメリカの首都・ワシントンのホワイトハウスの近くで、州兵2人が銃撃される事件が起きました。トランプ大統領は不在でした。ワシントンから、FNNワシントン支局・林英美記者が中継でお伝えします。事件は、ホワイトハウスから歩いて5分ほどの多くの人や車が行き交う路上で起きました。事件から7時間近くたった今も規制線が張られています。現地時間26日の午後2時過ぎ、ホワイトハウス近くの路上でパトロールをしていた州兵の男性1