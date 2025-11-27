サイバー攻撃によるシステム障害で業務に大きな支障が出ているアサヒグループホールディングスが、攻撃以来、初めての記者会見を開き、一連の影響について謝罪しました。アサヒグループHD勝木敦志社長「9月29日に発生いたしましたシステム障害によりまして、多くのお客様、関係先の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしていることを心よりおわび申し上げます」 アサヒグループホールディングスの勝木敦志社長は会見冒頭で、謝罪する