県内はきょう薄く雲がかかっているものの高気圧に覆われて広く晴れています。けさの最低気温は、富山市で6.6度、高岡市伏木で5.6度と、この時期らしい冷え込みになりました。少しずつ季節が冬に向かう中、富山市では温かい服装で歩く人たちの姿が見られました。県内はこのあとも、日中いっぱいは高気圧の圏内となり、おおむね晴れる見込みです。ただ、夜遅くから雨が降り出すところがあり、落雷や突風に注意が必要です。あられやひ