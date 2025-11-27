長岡市で26日夜、80代の女性に包丁を振りかざし「殺してくれる」などと怒鳴り、脅迫した疑いで87歳の男が現行犯逮捕されました。暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されたのは長岡市に住む無職の男（87）です。警察によりますと男は26日午後10時50分頃、長岡市内の一般住宅で80代の女性に対し、右手に持っていた包丁1本を振りかざし「殺してくれる」などと怒鳴り、脅迫した疑いがもたれています。被害女性から「（容疑者が）包丁を