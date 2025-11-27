NTTデータは11月25日、今年12月より、企業・事業者を対象とした地域金融機関向けの新サービス「BizSOL_Pallete（ビズソルパレット）」の提供を開始すると発表した。同サービスはNTTデータが西日本シティ銀行と連携し、金融機関の現場課題を踏まえた機能検討・実証を経て開発した法人向けアプリ。国内で初めて、地域金融機関向けに共同利用型として提供するものとなる。○「BizSOL_Pallete」の主要機能同サービスは、法人インターネ