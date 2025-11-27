【S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン デルタエンドセット】 11月28日16時～ 予約受付開始予定 2026年6月 発送予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン デルタエンドセット」を発売する。価格は22,000円。プレミアムバンダイにて、11月28日16時から予約受付を開始する。商品の発送は2026年6月の予