エミレーツ航空とサフランは、製造・シート組立工場をドバイに設立する覚書を締結した。当初はビジネスクラスとエコノミークラスの座席改修プロジェクトに特化し、将来的にはラインフィットにも拡大する。座席の製造需要の高まりに対応し、最新技術の活用による効率化を図る。エミレーツ航空のほか、サフラン・シートの他の顧客にもサービスを供給する能力をもたらす。サフランはエミレーツ航空の改修プログラムのほか、エアバスA3